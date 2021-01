France: 30 migrants secourus dans le détroit de Pas-de-Calais

Trente migrants, dont trois mineurs, qui tentaient de rejoindre les côtes anglaises à bord de deux embarcations de fortune, ont été secourus dans le détroit du Pas-de-Calais (nord) et ramenés vers la France, indique, lundi, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un ferry a donné l’alerte au service régional opérationnel de surveillance sur la présence au large de Gravelines d’une embarcation en difficulté avec à son bord 18 migrants dont un enfant, précise la préfecture dans un communiqué.

Les migrants ont été récupérés et ramenés sur les côtes françaises par un navire de la Marine nationale vers 10h00, ajoute la même source.

Une autre embarcation en difficulté avec 12 migrants à bord, entre Hardelot et Boulogne-sur-Mer, a été secourue par un canot de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Boulogne-sur-Mer, ajoute la préfecture, notant que les migrants, “tous sains et saufs”, ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.

Dimanche, vingt-quatre migrants, qui tentaient de rejoindre les côtes anglaises à bord d’embarcations de fortune, ont été secourus et ramenés vers la France.

En 2020, près de “868 événements liés à des tentatives ou traversées de migrants par voie maritime ont été dénombrés en Manche, impliquant 9.551 migrants”, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un dernier bilan des autorités françaises. Six personnes ont péri et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.

( Avec MAP )