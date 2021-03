France: 42 migrants secourus dans la Manche

Quarante-deux candidats à l’immigration clandestine, qui tentaient de rejoindre les côtes britanniques à bord d’une embarcation, ont été secourus jeudi au large de Dunkerque, dans le nord de la France, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Les migrants ont été assistés par un navire de la Marine nationale après une alerte lancée par l’embarcation qui se trouvait en difficulté à environ 5,5 km au large de Dunkerque, précise la même source dans un communiqué.

Parmi les 42 migrants se trouvaient trois femmes et un nourrisson qui ont été transférés, tous sains et saufs, à Calais peu après midi, avant d’être pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.

En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée clandestines de la Manche ont été recensées par les autorités françaises, soit quatre fois plus qu’en 2019.

Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.

( Avec MAP )