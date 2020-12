France : Cinq morts et un blessé dans le crash d’un hélicoptère

Cinq personnes ont été tuées et une autre blessée dans le crash d’un hélicoptère survenu, mardi soir en Savoie, dans le sud-est de la France, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Quatre membres du Service aérien français et deux secouristes de la CRS Alpes se trouvaient à bord de l’hélicoptère, relève le ministère dans un communiqué.

Le plan sauvetage aéro terrestre (SATER) a été déclenché et des moyens importants ont été mobilisés dans le cadre des opérations menées (40 personnels issus de la CRS Alpes, PGHM, SDIS, gendarmerie nationale et SAMU, avec l’aide de trois hélicoptères), relève-t-on.

L’hélicoptère appartenant au Secours aérien français (SAF) s’est crashé vers 19 heures (HL) dans les environs de Bonvillard à 1.800 mètres d’altitude, selon les médias. L’alerte a été donnée par le pilote de l’hélicoptère qui est parvenu à s’éjecter.

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes via un Tweet. “Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques. Ce soir en Savoie, 3 membres du Secours aérien français et 2 CRS Alpes ont succombé à un crash d’hélicoptère. Une personne, blessée, se bat pour vivre. Soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français”, a-t-il écrit.

( Avec MAP )