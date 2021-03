France/climat: Des militants de Greenpeace repeignent en vert un avion à l’aéroport CDG

Des militants de Greenpeace ont partiellement repeint en vert, vendredi, un avion de la compagnie Air France à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) à Roissy, pour dénoncer la politique environnementale du gouvernement en matière de transport aérien.

Une dizaine d’activistes de l’ONG ont escaladé le matin le grillage du tarmac de l’aéroport avant de peindre partiellement en vert un Boeing 777 de la compagnie aérienne.

Quelques minutes plus tard, ils ont été interpellés par la gendarmerie des transports aériens.

“On est là aujourd’hui pour dénoncer le ‘greenwashing’ du gouvernement sur les enjeux de régulation et de réduction du trafic aérien et le manque d’ambition du projet de loi climat et résilience” qui est “une coquille vide”, a déclaré Sarah Fayolle, chargée de campagne transport à Greenpeace France, citée par les médias.

Le projet de loi pour le climat, qui reprend certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat, sera débattu à l’Assemblée fin mars et en commission spéciale dès lundi.

( Avec MAP )