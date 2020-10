France/Covid-19: à deuxième vague, deuxième confinement?

Un nouveau confinement en France, six mois après la fin du premier? Inimaginable il y a encore 15 jours, l’hypothèse prend désormais corps face à une deuxième vague “brutale” du Covid-19, qui pourrait même être “plus forte que la première”.

“On avait prévu qu’il y aurait cette deuxième vague, mais nous sommes nous-mêmes surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 10 jours”, a souligné lundi matin sur RTL le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.

“La deuxième vague va probablement être plus forte que la première” et “beaucoup de nos concitoyens n’ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend”, a jugé le président de l’instance qui guide le gouvernement, en parlant d’une “situation difficile, voire critique”.

Un nouveau record a ainsi été battu dimanche avec 52.000 cas positifs enregistrés en 24 heures et leur nombre réel pourrait même être “autour de 100.000 par jour”, selon le Pr Delfraissy.

Il voit “deux hypothèses” pour tenter de juguler cette deuxième vague.

La première est “d’aller vers un couvre-feu plus massif, à la fois dans ses horaires, dans son étendue au niveau du territoire national, et qui puisse également être mis en place le weekend”. Si cela ne suffit pas, un confinement pourrait ensuite être envisagé.

La deuxième hypothèse est “d’aller directement vers un confinement”, mais “moins dur” et moins long que celui de mars à mai. Il “permettrait probablement de conserver une activité scolaire et un certain nombre d’activités économiques”, avec un recours accru au télétravail.

( Avec AFP )