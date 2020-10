France/Covid-19: La situation “continue de se dégrader”, prévient le ministre de la santé

La situation épidémiologique du nouveau coronavirus “continue de se dégrader en France”, a averti, jeudi soir, le ministre de la santé Olivier Véran, qui annoncé le passage de plusieurs métropoles en “zone d’alerte maximale”.

M. Véran, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de l’Economie, des finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a fait savoir que cette décision concerne les villes de Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Etienne, qui rejoignent la métropole d’Aix-Marseille, ainsi que Paris et sa proche banlieue.

Le passage en zone d’alerte maximale entrera en vigueur à partir de samedi matin et a été décidé par le président de la République Emmanuel Macron lors du conseil de défense, tenu mercredi et consacré à l’épidémie du nouveau coronavirus, dans le sillage de la flambée inquiétante des contaminations.

Les villes de Montpellier et Toulouse pourraient basculer en zone d’alerte maximale d’ici lundi, alors que Dijon et Clermont-Ferrand ont passé en zone “d’alerte renforcée”, a-t-il précisé.

Le ministre a en outre fait état d’une “amélioration sensible” pour Bordeaux, Marseille, Nice et Rennes, appelant ses concitoyens à être vigilants à tout moment.

Selon des chiffres officiels publiés sur le site Internet du gouvernement français, les autorités sanitaires ont recensé 75 décès et 18.129 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ces dernières 24 heures, tandis que 711 personnes ont été hospitalisées, dont 114 admises en réanimation.