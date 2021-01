France-Covid-19: l”espoir” est dans le vaccin, affirme Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a souligné, jeudi soir lors de ses voeux pour 2021, que “l’espoir” pour lutter contre la pandémie du coronavirus est dans le vaccin, alors que le gouvernement est critiqué pour la lenteur dans le démarrage de sa campagne nationale de vaccination.

“L’espoir est là dans ce vaccin que le génie humain a fait advenir en un an seulement”, a affirmé le chef de l’Etat, ajoutant que “c’était impensable il y a encore quelques mois”.

Revenant sur les critiques concernant le retard dans le démarrage de la vaccination qui a débuté dimanche dernier en France, M. Macron a souligné qu’il “ne laisserai(t) pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s’installer” dans la campagne vaccinale.

Selon lui, “chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner. De manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques”.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, peu avant cette allocution, une accélération de la campagne de vaccination avec son élargissement dès lundi à tous les soignants de plus de 50 ans.

M. Macron a en outre rendu hommage aux personnels mobilisés pour lutter contre la pandémie, soigner, nourrir, éduquer et protéger et qui de par leurs efforts ont permis de “tenir debout et ensemble durant ces mois difficiles”.

Pour 2012, il a promis “d’inventer une économie plus forte”, relevant que l’économie française devra être “tout à la fois créatrice d’emplois, plus innovante, plus respectueuse du climat et de la biodiversité et plus solidaire”.

Le chef de l’Etat est également revenu sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, notant qu’en dépit de cette sortie, le Royaume-Uni restera “notre ami et notre allié”.

( Avec MAP )