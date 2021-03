France/Covid-19 : Restrictions renforcées, les écoles fermeront pour trois semaines

Durement touchée par la pandémie de Covid-19, la France adopte de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la propagation du virus et de ses variants. Durant son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé une série de nouvelles mesures, alors que 19 départements français étaient déjà soumis à un confinement partiel.

Parmi ces nouvelles mesures, la fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées pour une durée de trois semaines. Coïncidant avec la période de vacances scolaires de Pâques, le calendrier sera donc réadapté. A partir du 5 avril, l’exécutif prévoit une semaine de cours à la maison pour les écoles, les collèges et les lycées, « sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, ainsi que les enfants en situation de handicap ». La semaine suivante, les trois zones seront en vacances simultanées pour deux semaines avant une reprise le 26 avril pour les maternelles et primaires en présentiel et les collèges et les lycées en distanciel, jusqu’au 3 mai.

Concernant les études supérieures, les étudiants pourront se rendre à l’université pour une journée de cours par semaine s’ils le souhaitent.

Par ailleurs, le couvre-feu se maintient à 19h pour tout le territoire métropolitain, avec l’adoption du télétravail systématique, mesure jugée la plus efficace déclare le président français. Pour les parents d’élèves ne pouvant être en télétravail, la possibilité de bénéficier du chômage partiel est également ouverte.

Les commerces demeureront fermés et les déplacements inter-régionaux après le 5 avril ne se feront que sous motif impérieux. Les déplacements en journée au-delà de 10 km du domicile seront également soumis au motif impérieux. Enfin, les mesures d’aides aux entreprises en difficulté seront maintenues, et tous les Français de l’étranger pourront regagner le pays s’ils le souhaitent.