France/Covid: le seuil des 200.000 nouveaux cas dépassé pour le 2è jour consécutif

La France a dépassé de nouveau, jeudi, le seuil des 200.000 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures pour le deuxième jour consécutif, alors que le pays subit une 5ème vague épidémique fulgurante et une forte propagation du variant Omicron, en passe de devenir majoritaire dans les prochains jours, selon des données de l’agence Santé publique France.

Les autorités sanitaires ont recensé 206.243 nouveaux cas ces dernières 24 heures, contre 208.000 la veille et 179.807 mardi, avec un taux d’incidence moyen jamais atteint de près de 1.000 cas par 100.000 habitants au niveau national.

Ce jeudi, 18.321 malades du Covid-19 sont pris en charge à l’hôpital, alors qu’on en dénombrait 17.856 la veille, et 16.060 jeudi dernier.

Parmi ces malades, Santé publique France fait état de 3.506 patients en soins critiques, contre 3.469 la veille.

Par ailleurs, 180 personnes sont décédées du Covid-19 dans les dernières 24 heures, portant le total à 96.471 depuis le début de la pandémie.

Pour faire face à cette situation qualifiée de « raz de marée » par le ministre de la Santé Olivier Véran, et dans la perspective d’éviter qu’il se traduisent par un afflux trop important de patients à l’hôpital, plusieurs préfectures ont rétabli le port du masque en extérieur dont la capitale Paris, et limité les festivités pour le 31 décembre, en plus des mesures décidées à l’échelle nationale par le gouvernement.

Toutefois, l’exécutif mise tout particulièrement sur la vaccination pour résister à la flambée épidémique actuelle et compte transformer le pass sanitaire en pass vaccinal à partir du 15 janvier prochain.

Dans le pays, 52.891.873 personnes ont reçu au moins une injection, soit 78,4 % de la population totale, tandis que 51.740.923 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 76,7 % de la population totale et 24.119.798 ont reçu une dose de rappel depuis l’ouverture de la campagne vaccinale, selon le bilan de la Direction générale de la santé.

Avec MAP