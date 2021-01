France/Covid: une surmortalité de 9% en 2020, selon l’Insee

La surmortalité en France, fortement frappée par la pandémie du Covid-19, a enregistré une hausse de 9% en 2020, soit 53.900 décès de plus par rapport à 2019, selon des données provisoires de l’Institut national de la statistique (Insee), dévoilées vendredi par la Direction générale de la Santé.

A la date du 15 janvier, 667.400 décès toutes causes confondues ont été recensés en 2020 dans l’hexagone, selon la DGS, citée par les médias.

Ce bilan n’est pas définitif, puisque “les décès de fin d’année n’ont pas encore été tous transmis à l’Insee”, précise la Direction générale de la santé.

L'”excédent de mortalité” le plus important a été observé en Île-de-France et dans la région du Grand-Est, deux zones particulièrement touchées par l’épidémie du coronavirus.

L’Insee constate par ailleurs deux vagues de mortalité, correspondant aux deux périodes de hausse des décès attribués au coronavirus, entre mars et avril d’abord, puis une nouvelle augmentation, de moindre importante, en septembre.

Cette hausse de mortalité concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les plus affectées par la pandémie du Covid-19.

L’hexagone a recensé 69.313 décès liés à l’épidémie du coronavirus depuis mars dernier, dont 48.310 en milieu hospitalier, selon l’agence sanitaire Santé publique France.

( Avec MAP )