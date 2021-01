France : Décès de Georges Pernoud, présentateur de la célèbre émission «Thalassa»

Georges Pernoud, connu pour avoir crée puis présenté durant plusieurs années l’émission culte «Thalassa», est décédé à l’âge de 73 ans des suites d’une longue maladie, rapportent lundi les médias de l’Hexagone.

“Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d’une longue maladie”, a annoncé sa fille Fanny Pernoud.

Passionné de la mer, Georges Pernoud avait créé ce magazine à la longévité exceptionnelle en 1975 et l’a animé de 1980 à 2017, sur FR3 devenue ensuite France 3, avant de quitter l’émission en 2017 après des changements de programmation qu’il déplorait.

“Thalassa”, qui a longtemps rassemblé des millions de téléspectateurs chaque semaine et était très suivie dans le monde francophone, est l’un des plus anciens programmes du programme audiovisuel français avec “Le Jour du Seigneur”, “Les Chiffres et les Lettres” et “Automoto”.

Rencontrant un énorme succès d’audience dès ses débuts, l’émission s’impose alors et réussit à fédérer une vraie communauté autour des amoureux de la mer jusque dans les années 2000. On lui doit de nombreux reportages sur l’environnement, la pêche, la nature, la course au large et le nautisme.

( Avec MAP )