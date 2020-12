France : Il empoche un jackpot de 200 millions d’euros et va en verser une partie aux hôpitaux

L’heureux gagnant de l’EuroMillions, qui vient d’empocher la coquette somme de 200 millions d’euros, a le sens du partage. Il annonce qu’il versera une partie des gains aux hôpitaux.

L’homme, qui a remporté le plus gros gain d’un jeu de hasard en France, assure, mardi dans les colonnes du journal le Parisien, qu’il va injecter “plusieurs dizaines de millions” dans une “fondation” qu’il va créer à destination des soignants et des hôpitaux. Il compte aussi faire des dons, notamment, aux hôpitaux mis à rude épreuve par le Covid-19.

“Si j’arrive à faire vivre et grandir ma fondation, là j’aurai tout gagné”, a lancé ce joueur occasionnel qui préfère garder l’anonymat.

Selon lui, la priorité est de partager la somme reçue. “Voir les gens heureux autour de moi, c’est la plus belle des récompenses”, confie-t-il. “Quand l’argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n’ont pas autant de chance. Sinon, ça n’a pas de sens.”

Il souhaite aussi offrir “une nouvelle voiture à sa fille, faire des travaux dans sa maison du Sud de la France qu’il ne compte pas quitter, et aider des proches qui en ont besoin.”

Le joueur chanceux, retraité et ancien cadre, n’a pas du tout pris la grosse tête. Pour les fêtes de fin d’année, il assure que le programme et les repas des festivités seront les mêmes: “Ça ne change rien. On fera exactement ce qui était prévu, même au niveau du menu.”

Le jackpot record de 200 millions d’euros mis en jeu lors de ce tirage de l’Euromillions est le plus gros gain jamais gagné dans l’Hexagone, selon les médias de l’hexagone.

( Avec MAP )