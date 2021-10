France: interpellation d’un néo-nazi qui projetait un attentat contre un lycée et une mosquée

Les services de sécurité français ont interpellé un jeune néo-nazi de 19 ans qui projetait de commettre un attentat sous la forme d’une tuerie de masse à la date anniversaire de la naissance d’Adolf Hitler, le 20 avril prochain, en attaquant son ancien lycée et une mosquée, rapportent dimanche les médias de l’Hexagone.

Le jeune a été interpellé mardi dernier par la DGSI, mis en examen vendredi pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et placé en détention provisoire, ajoutent les médias.

Originaire du Havre, le mis en cause voulait viser son ancien lycée et une mosquée située à proximité, d’après des écrits retrouvés dans des carnets chez lui. Il affirmait vouloir “faire un score pire que Columbine”, la fusillade aux États-Unis qui avait fait 15 morts et 24 blessés, le 20 avril 1999, précise-t-on.

Le jeune homme se décrit comme un “combattant blanc et nationaliste”, profondément raciste, adorateur de la figure d’Hitler. Il se dit aussi victime de harcèlement scolaire depuis l’enfance.

Pendant sa garde à vue, il a assumé ses positions et développé des idées selon lesquelles “l’Etat n’en fait pas assez pour lutter contre l’islamisme radical”, la culture occidentale est menacée par “le grand remplacement”, “la délinquance des étrangers ne fait qu’augmenter”, précisent les médias.

Les enquêteurs sont remontés jusqu’à lui grâce aux investigations sur une jeune femme de 18 ans, avec qui il avait noué une relation amicale virtuelle parce que tous deux étaient harcelés à l’école.

La jeune femme, islamiste radicalisée, envisageait de frapper un lycée et une église à Pâques. Elle avait été interpellée et mise en examen en avril dernier, rappelle la presse française.

