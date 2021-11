France: La consule générale du Maroc à Orly participe à la Commémoration de l’Armistice à Montereau-Fault-Yonne

La consule générale du Maroc à Orly, Nada Bakkali Hassani a pris part, jeudi à Montereau-Fault-Yonne, en île de France, à la cérémonie organisée à l’occasion de la Commémoration de l’Armistice de la Guerre de 1914-1918.

A l’invitation de James Chéron, maire de Montereau-Fault-Yonne et vice-Président de la Région d’Ile France, la diplomate marocaine a participé à cette cérémonie aux côtés des membres de l’Association franco-marocaine de Montereau, indique un communiqué du consulat.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, dont Christophe Esparraga, conseiller délégué au lien intergénérationnel et devoir de mémoire et aux relations avec le monde combattant, Jean-Louis Thiériot, député de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne, les représentants du comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu’un détachement français de la Marine Nationale et des représentants de la société civile.

→ Lire aussi : Education: le Maroc et la France veulent renforcer leur coopération

A cette occasion, la consule générale du Maroc a déposé des gerbes de fleurs devant la Stèle des Nord-Africains au cimetière de la ville et devant le monument historique des anciens combattants de la même ville, et ce en hommage aux combattants marocains ayant participé aux côtés de leurs frères d’armes français, morts pour la liberté de la France, ajoute le communiqué.

L’Association Franco-Marocaine de Montereau, rappelle-t-on, avait fait graver en 2008 une plaque en marbre en hommage aux combattants marocains à côté de la stèle des Nord Africains.

Chaque année, les membres de cette association participent activement à cet évènement, et ce depuis 1996, ajoute la même source.

( Avec MAP )