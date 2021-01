France : l’Association Maroc entrepreneurs rend hommage au rôle des MRE en temps de crise

L’association Maroc entrepreneurs a rendu hommage, samedi, au rôle des Marocains du monde en temps de crise, à l’occasion de la journée de clôture de son programme d’accompagnement à la création d’entreprise “Tremplin Maroc”.

A travers cet événement organisé en mode virtuel en raison de la pandémie du Covid-19 et placé sous le signe “Le rôle des Marocains du monde en temps de crise”, l’Association, qui regroupe le plus grand réseau de compétences marocaines avec plus de 12.000 membres, a mis en avant les projets bénéficiaires de son programme qui est à sa 13ème édition.

Dans une allocution d’ouverture, Saad Bendourou, chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc en France, a souligné que les Marocains du monde constituent un “formidable potentiel” et contribuent “indéniablement” au développement du Royaume de différentes formes.

A travers des investissements et le transfert de compétences, d’expertise, de connaissances et de savoir-faire, la diaspora marocaine s’érige en une “véritable force à 5 C”, a souligné le diplomate.

Les Marocains du monde représentent aussi un “véritable” capital intellectuel, financier, politique, culturel et social, que les diasporas peuvent fournir à leur pays d’origine, le Maroc, a relevé M. Bendourou, se félicitant de la “formidable solidarité” dont les Marocains du monde ont fait preuve lors de la crise sanitaire, particulièrement envers leurs concitoyens bloqués en France au cours du premier confinement.

Ils ont fait montre d’un esprit d’accueil et de partage, malgré la crise, et maintenu des liens “ininterrompus” avec le Royaume à tout point de vue, a rappelé le diplomate, en mettant en avant le rôle “important” joué par les Marocains du monde dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et leur mobilisation “volontaire et spontanée” dans le cadre d’actions d’accompagnement de la diplomatie marocaine pour dénoncer les manoeuvres des adversaires du Royaume.

Lors de cette cérémonie, Maroc entrepreneurs, qui a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Royaume, a donné à cette occasion la parole à plusieurs invités pour mettre en lumière les actions entreprises pour affronter la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus à l’échelle mondiale.

Elle a aussi mis le projecteur sur les compétences marocaines au-delà de toute frontière, à travers des Masterclass et des tables rondes, pour mettre en lumière des success-stories inspirantes ainsi que des expériences de réussite d’entreprises marocaines.

Une tribune spéciale a été consacrée à celles et ceux qui font rayonner le Maroc à l’international avec leur participation active dans la stratégie de sortie de crise.

Par la même occasion, les projets les plus aboutis de la promotion 2021 du Programme “Tremplin Maroc” ont été mis à l’honneur et les efforts des meilleurs d’entre eux ont été récompensés par des prix. Quatre finalistes ont été retenus pour cette année, et qui bénéficieront, tous, de manière exceptionnelle de l’accompagnement financier et juridique de l’association.

Le premier prix Entrepreneur de la 13ème édition du programme “Tremplin Maroc” a été décerné au projet “Workit” porté par la jeune Doha Laftimi, tandis que le prix “Coup de Pouce” est revenu au projet E-avocat d’Omar El Hazime et Badr Zeroual alors que le prix “Espoir Entrepreneur” a été attribué au projet “eContainHealth” de Mahassine Abouri.

Cette journée a été marquée par la participation d’institutionnels et d’acteurs de la création d’entreprise au Maroc comme le ministère des Marocains résidant à l’étranger et la Confédération générale des entreprises du Maroc (MeM by CGEM) ainsi qu’un parterre de personnalités et d’intervenants émérites des domaines financier, institutionnel et de chefs d’entreprises.

“Tremplin Maroc” est un programme d’aide à la création des entreprises que l’association organise annuellement à l’occasion de “Journée de la Création d’Entreprise”.

Avec MAP