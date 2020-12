France: L’avis de la HAS sur le vaccin Pfizer/BioNTech attendu jeudi

Après le feu vert de l’Agence européenne des médicaments et de la Commission européenne, la Haute autorité de santé (HAS) rendra, jeudi matin, son avis sur le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech, dernière étape avant son utilisation en France, rapportent mardi les médias de l’hexagone.

“Suite à l’autorisation de mise sur le marché européen du vaccin (…) développé par les firmes BioNTech et Pfizer, la HAS présentera son avis sur sa place dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19 le jeudi 24 décembre 2020 à 11H00”, indique la HAS dans un communiqué, relayé par la presse.

La Commission européenne a donné son feu vert lundi soir à ce premier vaccin contre le Covid-19, quelques heures après l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament.

La France débutera dès dimanche prochain sa campagne de vaccination contre le coronavirus, comme dans plusieurs pays de l’Union européenne, a annoncé le gouvernement.

L’Exécutif avait précommandé près de 200 millions de doses du vaccin contre le Covid-19, de quoi vacciner 100 millions de personnes.

Les autorités sanitaires françaises comptent vacciner, en une première phase, un million de personnes vulnérables, les personnes âgées en Ehpad et les professionnels de ces établissements présentant une vulnérabilité liée à leur âge ou à leur état de santé.

La deuxième phase, qui devrait débuter en février jusqu’au printemps, concernera 14 millions de personnes, notamment celles avec des facteurs de risques liés à l’âge ou une pathologie chronique et les personnels de santé, avant d’être élargie au reste de la population d’avril à juin.

( Avec MAP )