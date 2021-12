France : Le chômage poursuit sa décrue

Le taux de chômage poursuit sa décrue en France, selon des données publiées lundi par le ministère du Travail.

Le nombre de chômeurs (catégorie A, qui regroupe les personnes sans emploi mais qui sont en recherche active d’un contrat CDI, CDD, emploi saisonnier, temporaire ou à temps partiel) a continué à baisser en novembre, avec 55.800 demandeurs d’emploi en moins (-1,7%), à 3,321 millions. Une baisse bien moindre que celle enregistrée en octobre (-3,3%).

En incluant l’activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi en France (hors Mayotte) est en baisse de 0,7% en novembre par rapport au mois précédent (-39.800 personnes) et s’établit à 5,669 millions, selon la Direction des statistiques (Dares).

Ce nombre était repassé en octobre en dessous du niveau d’avant-crise de décembre 2019 (5,726 millions), enregistrant alors une baisse de 1,6%.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin octobre avaient fait état d’une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A de 5,5% au troisième trimestre.

Dans une récente note de conjoncture, l’Institut de la statistique (Insee) prévoit que le taux de chômage va baisser de 0,1 point par trimestre jusqu’à fin juin 2022, pour atteindre 7,6 % de la population active.

A ce niveau, la France resterait au-dessus de la moyenne européenne, loin des champions allemand ou hollandais, malgré une très nette amélioration par rapport à 2017 lorsque le taux de chômage avait atteint 9,5 %.

(Avec MAP)