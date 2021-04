France : Le coût de la campagne vaccinale chiffré à 5,2 milliards d’euros en 2021

La campagne vaccinale contre le Covid-19 va coûter 5,2 milliards d’euros à l’Etat français en 2021, un chiffre dix fois inférieur aux mesures de soutien aux entreprises estimées entre 55 et 60 milliards d’euros, selon des chiffres révélés jeudi.

“La campagne de vaccination représentera, en 2021, un engagement financier de 5,2 milliards d’euros”, a indiqué le ministre délégué en charge des Comptes publics Olivier Dussopt, dans des déclarations relayées par les médias du pays,.

Quant aux tests, eux aussi pris en charge par l’État, ils ont représenté un coût de 2,8 milliards d’euros en 2020. Mais, cette somme dépassera les 5 milliards d’euros en 2021, a ajouté le ministre délégué. “Ce sont les meilleures solutions pour la santé des Français et pour l’économie”, a-t-il dit.

La vaccination ainsi que les tests PCR sont gratuits en France.

Selon le responsable gouvernemental, ces sommes doivent être mises en perspective avec le coût des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés qui ont été mises en place par l’État depuis plus d’un an.

“Nous estimons que le coût de la crise, sans compter le plan de relance (de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards abondés par l’Union européenne), sera situé entre 55 et 60 milliards d’euros en 2021”, a précisé le ministre délégué.

Evoquant le déficit qui va se creuser à 9% du PIB, une prévision plus pessimiste que celle présentée au moment du vote de la loi de finances 2021, qui se basait sur une estimation du déficit à 8,5%, Olivier Dussopt a précisé que “cette dégradation est due à un niveau d’aides inédit”.

Mais si “le niveau de dépense se justifie”, il faudra maintenant “s’arrêter”, affirme le ministre délégué. Car, l’exécutif a à sa disposition des “chiffres qui nous laissent croire à un rebond rapide de l’économie”.

Avec MAP