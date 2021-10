France : le gouvernement abaisse ses prévisions de déficit à 8,1% du PIB en 2021

Le gouvernement français a annoncé, vendredi, une révision à la baisse de sa prévision de déficit public pour 2021 à 8,1% du PIB au lieu de 8,4% précédemment.

Cet abaissement s’explique par une reprise économique plus forte qu’attendue qui va permettre à l’Etat d’engranger davantage de recettes fiscales, a indiqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, cité par la presse.

La croissance économique, déjà rehaussée à 6,25%, et de plus fortes créations d’emplois « vont évidemment amener des recettes fiscales supplémentaires: 4,7 milliards en 2021 et 5,2 milliards en 2022 » par rapport aux précédentes prévisions, a détaillé M. Le Maire, lors de la présentation à la presse des modifications apportées au projet de budget 2022, en cours d’examen au Parlement.

Le ministre a fait savoir que les prévisions de déficit pour 2022 sont fixées à 5% contre 4,8 % initialement prévus, ajoutant que la dette publique serait ramenée, quant à elle, « sous les 114% » du PIB.

L’exécutif prévoit des dépenses supplémentaires de 10,2 milliards d’euros l’an prochain, essentiellement pour financer les mesures d’aide face à la flambée des prix de l’énergie et les premiers projets du plan d’investissement France 2030, présenté récemment par le président Emmanuel Macron.

Avec MAP