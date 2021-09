France : Le gouvernement va débloquer plus de 400 millions d’euros pour l’aide aux personnes âgées

Le gouvernement français a annoncé, jeudi, qu’il va débloquer plus de 400 millions d’euros en 2022 pour l’aide aux personnes âgées.

Cet effort financier se traduira par des créations de postes en Ehpad, les maisons de retraite médicalisées, et un “tarif plancher” pour mieux rémunérer les interventions à domicile, a détaillé le Premier ministre français Jean Castex.

Sur ce total, 240 millions d’euros seront fléchés vers les services d’aide à domicile dont les prestataires percevront désormais au moins 22 euros par heure d’intervention, partout en France.

L’objectif de ce “financement public minimum”, ou “tarif plancher”, est de “sécuriser” les services à domicile et “réparer une iniquité”, a expliqué le chef du gouvernement dans des déclarations relayées par des médias locaux.

Le gouvernement a par ailleurs “sanctuarisé” dans le budget 2022 de la Sécurité sociale des financements pour augmenter les effectifs dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), a annoncé M. Castex, lors d’un déplacement en Saône-et-Loire, en présence du ministre de la Santé Olivier Véran et de la ministre déléguée à l’Autonomie Brigitte Bourguignon. L’objectif est d’atteindre 10.000 postes supplémentaires de soignants “d’ici cinq ans”, a-t-il dit.

Le gouvernement va également instaurer un “nouveau système de rémunération pour les soins infirmiers à domicile”, afin que les professionnels concernés “puissent passer plus de temps” auprès des plus âgés, généraliser les astreintes d’infirmiers de nuit dans tous les Ehpad, et garantir la présence d’un médecin coordinateur au moins deux jours par semaine dans toutes les structures.

L’ensemble de ces mesures, qui visent à mettre fin aux disparités de prise en charge entre départements français, et rehausser les salaires pour rendre la filière plus attractive, seront inscrites dans le budget de la Sécurité Sociale pour 2022, présenté vendredi.

