France : Le groupe Danone nomme un nouveau directeur général

Le Conseil d’administration de “Danone” a nommé, lundi, Antoine de Saint-Affrique au poste de directeur général de la multinationale alimentaire française à compter du 15 septembre, au terme d’un processus de sélection “rigoureux“, piloté par le comité Gouvernance, a annoncé le groupe.

Antoine de Saint-Affrique prendra la succession de la direction générale par intérim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, indique le groupe français dans un communiqué.

Selon les médias de l’hexagone, cette nomination a été décidée par le conseil d’administration deux mois après la réunion qui avait abouti au désaveu définitif de son prédécesseur Emmanuel Faber, au terme d’une fronde d’actionnaires combinée à des divisions au sein du conseil.

Le Conseil d’administration a également décidé de proposer la nomination d’Antoine de Saint-Affrique au Conseil d’Administration de Danone lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle, prévue en avril 2022.

→ Lire aussi : DANONE PRÉVOIT 1.850 SUPPRESSIONS DE POSTES DANS LE MONDE

“C’est un nouveau chapitre de la gouvernance de l’entreprise qui s’ouvre aujourd’hui, dans la droite ligne de la transition initiée par le Conseil depuis quelques semaines“, a déclaré Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration, cité dans le communiqué.

“Nous sommes unanimement convaincus qu’Antoine de Saint Affrique est un leader exceptionnel du secteur des biens de consommation. Son parcours et son bilan en matière d’innovation et de résultats sont remarquables. Il apportera à Danone la combinaison idéale de vision stratégique, d’expérience internationale de notre industrie et d’excellence dans l’exécution opérationnelle“, a-t-il ajouté.

De son côté, le nouveau directeur général s’est dit “fier et honoré” de rejoindre et diriger Danone au “riche héritage” et à l’”esprit pionnier” dans tous les domaines.

“Je crois profondément que Danone a cette capacité à façonner les mode d’alimentation à travers le monde, et je suis impatient d’écrire, avec tous les Danoners, le Comité Exécutif et le Conseil, le prochain chapitre de notre croissance et du développement de sa Mission d’entreprise“, a-t-il affirmé.

Antoine de Saint-Affrique rejoint Danone en provenance de Barry Callebaut, leader mondial de la fabrication de produits à base de cacao et de chocolat, dont il a été nommé Directeur général en octobre 2015.

Avant cela, il avait occupé plusieurs postes de direction chez Unilever, leader mondial de biens de consommation courante, dont il dirigea notamment la division alimentation.

Avec plus de 100.000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d’affaires de 23,6 milliards d’euros en 2020.

( Avec MAP )