France: le ministre de l’Economie testé positif au coronavirus

Le ministre français de l’Economie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, a annoncé, vendredi soir, avoir été testé positif au nouveau coronavirus, alors que la France enregistre depuis plusieurs semaines un rebond inquiétant des contaminations.

“J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement”, a écrit M. Le Maire dans un tweet.

“Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions”, a-t-il indiqué.

M. Le Maire est le quatrième membre du gouvernement testé positif à la Covid-19 après l’ex-ministre de la Culture et actuel ministre du Commerce extérieur Franck Riestere, en mars dernier, et les secrétaires d’État à la Transition écologique de l’époque, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, testés positifs deux semaines après.

Début septembre, le Premier ministre Jean Castex s’était isolé à Matignon, en tant que cas contact du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, contaminé par le virus. Il est sorti de l’isolement cette semaine après un deuxième test qui s’est révélé négatif.

La France enregistre depuis plusieurs semaines une augmentation inquiétante des contaminations au nouveau coronavirus tout particulièrement parmi les jeunes, alors que les autorités et les médecins appellent à redoubler de vigilance et au respect stricts des mesures préventives afin d’éviter une deuxième vague.

L’agence Santé Publique France a fait état vendredi de 13.215 nouveaux cas de contamination en 24 heures en France, un record depuis le déconfinement.