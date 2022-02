France : Les fédérations musulmanes de France ont-elles transformé le CFCM en champ de ruines ?

Dénonçant des entraves aux réformes qu’il a voulu mettre en place au cours de son mandat, le président sortant du Conseil français du culte musulman plaide pour la création d’un nouveau modèle de représentation de l’islam de France, émanant de la base.

La guerre au sommet du Conseil français du culte musulman (CFCM) a atteint son apogée à la fin du mois de janvier, après le vote par le bureau exécutif d’une résolution sur la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, le 19 février prochain. Celle-ci devrait valider la dissolution de l’organisation créée en 2003 par le ministre de l’Intérieur de l’époque Nicolas Sarkozy, afin de représenter les musulmans de France auprès des instances gouvernementales.

À grands renforts de communiqués et de déclarations sporadiques, les représentants des différentes fédérations qui composent le CFCM s’accusent mutuellement de « manœuvrer » au service de leurs intérêts personnels, mais aussi de pays musulmans influents tels que l’Algérie, le Maroc et la Turquie.

En mars 2021, la Grande Mosquée de Paris, la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), Musulmans de France (MF) et le Rassemblement des musulmans de France (RMF) avaient déjà claqué la porte du CFCM pour créer une coordination dissidente. Leur but ? Proposer leur propre vision de réforme sur la représentation du culte musulman en France, prévoyant « une gouvernance basée sur l’égalité entre les différentes sensibilités loin de toute visée hégémonique ».

Trois autres fédérations, le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), Millî Görüş (CIMG) et l’association Foi et Pratique, avaient refusé quant à elles de signer la « Charte des principes pour l’islam de France » proposée par le gouvernement français, laquelle entre autres, proscrit l’ingérence des États étrangers dans l’organisation du culte musulman en France.

Face à ces inquiétantes divisions, le ministre de l’Intérieur et des cultes Gérald Darmanin a annoncé en décembre 2021 qu’il ne traiterait plus avec le CFCM, considérant que « celui-ci est mort et ne constitue plus l’interlocuteur des pouvoirs publics ». Toutefois, Gérald Darmanin mise sur une nouvelle organisation qu’il voudrait plus proche des acteurs de terrain, et capable de tourner définitivement la page de l’islam « consulaire ».

Le projet sera au menu d’un Forum de l’islam de France (FORIF) prévu ce 5 février à Paris.

Une centaine d’acteurs de l’islam national français prendront part à cette rencontre. Tous ont été identifiés par les préfets lors des Assises territoriales de l’islam de France (ATIF), tenues notamment au printemps dernier.

D’ores et déjà, ces « personnalités de confiance » ont été réparties, avec des fonctionnaires du bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur, au sein de quatre ateliers de réflexion autour de questions comme le fonctionnement des aumôneries, la sécurisation des lieux de culte, la formation des imams et la mise en pratique de la loi confortant le respect des principes de la République (dite contre le séparatisme).

Leurs conclusions devront donner corps à la réforme de l’organisation du culte musulman en France voulue par le gouvernement. Avec le Forif, ce dernier veut donc faire émerger d’autres acteurs même si les grandes fédérations continueront à exercer leur influence, quand bien même le CFCM serait dissous.

Sur le papier, l’initiative est plus que nécessaire s’agissant d’opérer un rééquilibrage en donnant davantage la parole aux acteurs de terrain. Cependant, nous observons que l’occasion n’a pas été saisie de permettre aux fidèles d’élire leurs représentants. Cette option n’a jamais été mise en avant, ni soutenue officiellement.

Le financement cultuel, grand absent du Forum

Depuis la loi de 1905, les lieux de culte ne perçoivent aucune subvention publique quelle qu’en soit la confession. Entre dons privés et financements étrangers, les mosquées ont donc trouvé d’autres moyens de se financer. Quels moyens pour le culte musulman en France ?

Le financement de l’islam, au même titre que celui des autres religions en France est un débat ancien. Depuis 1905, les Églises et l’État sont séparés et les institutions religieuses ne perçoivent aucun financement public. Les lieux de culte s’appuient donc sur d’autres revenus pour assurer leurs activités. Selon un rapport sénatorial datant de l’été 2016, “le financement du culte musulman se rapproche de celui des autres cultes, notamment du culte catholique, qui provient à 80 % des dons des fidèles”.

Mais à ce financement individuel s’ajoute une deuxième source de revenus : les financements étrangers. Malgré les idées reçues, ces apports sont relativement limités. Selon le même rapport, ceux-ci proviennent d’un petit nombre d’Etats et subventionnent seulement quelques mosquées, souvent des grandes mosquées régionales. Les principaux Etats donateurs sont le Maroc, l’Algérie, l’Arabie saoudite, mais aussi la Turquie qui rémunère indirectement ses cadres religieux et qui privilégie l’aide au fonctionnement à travers l’envoi d’imams, plutôt que la subvention des associations cultuelles. Chaque année, ces transferts d’argent s’élèveraient à quelques millions d’euros.

Malgré ce montant relativement bas, le financement étranger des mosquées françaises interroge, notamment celui qui se fait par des dons privés qui demeurent souvent sous le couvert de l’anonymat. À ce titre, le président Emmanuel Macron affirmait début octobre son souhait de « libérer l’islam de France des influences étrangères« .

Le financement de l’islam représente, selon l’essayiste et proche conseiller de l’exécutif français Hakim El Karoui, « le chantier le plus discret et le plus important » dans la réforme actuellement menée par le gouvernement français depuis le discours d’Emmanuel Macron sur les séparatismes, début octobre. « C’est comme ça qu’on va rompre avec les ingérences étrangères. Si on n’a pas un financement endogène de l’islam et du culte, on aura toujours la tentation d’aller chercher de l’argent à l’étranger« , estime l’auteur du rapport « La fabrique de l’islamisme » pour l’Institut Montaigne. Pour contrer cela, l’essayiste évoque notamment une « redevance » sur le pèlerinage à La Mecque, en Arabie Saoudite, qui pourrait être « réinvestie pour, par exemple, la formation des imams en France« .

« Aujourd’hui, il y a plein d’argent qui circule au nom de l’islam en France« , rappelle Hakim El Karoui, également président de l’Association musulmane de l’islam de France (Amif). « L’essentiel, d’ailleurs, provient des dons, qui sont beaucoup plus importants que l’argent étranger. Mais ces dons, il faut les capter pour des causes nationales et pas seulement pour construire des mosquées locales. »

Le mercredi 13 janvier dernier Hakim El Karoui, est auditionné par la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république, à l’Assemblée nationale française. L’essayiste déclare aux députés : « Je souhaite que nous revenions dans la discussion sur le rôle du financement, qui me semble essentiel. C’est par la construction d’un système financier que nous allons institutionnaliser le culte musulman. Il faut en outre favoriser l’émergence d’un islam français, reposant sur une théologie et un travail historique et critique, comme d’autres religions l’ont fait, sur un système de formation, reposant sur la bonne théologie, et non sur une théologie importée, et sur un système de salariat pour les imams. Il ne sert à rien de financer la formation d’imams s’ils n’ont pas de travail, ce qui est aujourd’hui le cas. Par ailleurs, il faut assurer une présence sur les réseaux sociaux. Enfin, la société civile musulmane et l’État doivent travailler ensemble. Aujourd’hui, l’État fait très peu en matière de prévention et d’engagement, parce qu’il manque d’interlocuteurs et de partenaires du côté des musulmans ».

Si les objectifs du gouvernement français semblent pavés de bonnes intentions, le chantier est bien vaste et encore bien perfectible en cette année électorale pour les Français. D’autant que la problématique religieuse et en particulier celle de la pratique de l’islam est le fer de lance pour un certain nombre de candidats comme le « mal absolu ».