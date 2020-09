France: les “gilets jaunes” font leur rentrée nationale samedi

Les “gilets jaunes” et leurs colères font leur retour samedi dans les rues pour une série d’actions et de manifestations à Paris et dans plusieurs autres villes françaises, après une pause pendant l’été.

Près de deux ans après la naissance du mouvement, des rassemblements sont annoncés en province (Marseille, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Nice, Bordeaux ou Strasbourg) et dans la capitale.

A Paris, les manifestants sont invités à se réunir sur les Champs-Elysées, place de la Bourse, place Wagram et place Saint-Pierre, au pied de la Basilique du Sacré-Coeur à Montmartre.

“Au vu des risques de troubles à l’ordre public”, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a interdit “tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des +gilets jaunes+” dans plusieurs secteurs de la capitale (Champs-Elysées, Elysée, Assemblée nationale, Hôtel Matignon…) à compter de vendredi 18H00 (16H00 GMT) et samedi.

Il a également interdit deux manifestations qui devaient passer par les Champs-Elysées.

De source policière, 4.000 à 5.000 manifestants sont attendus à Paris, dont 1.000 personnes potentiellement violentes.

Au total, 2.300 personnes ont indiqué qu’elles entendaient participer au rassemblement sur les Champs-Elysées, et 7.000 se sont montrées intéressées, selon la page Facebook de l’événement.

Né le 17 novembre 2018, le mouvement citoyen des “gilets jaunes”, anti-élites et qui lutte pour davantage de justice fiscale et sociale, cherche un second souffle après une première année où il a embrasé la France, entre occupations de ronds-point et manifestations parfois violentes.

Avec AFP