France: Macron ne présente plus de symptômes du Covid-19

Le président français, Emmanuel Macron, “ne présente plus” de symptômes du Covid-19, sept jours après avoir été testé positif au coronavirus, annonce jeudi l’Elysée.

“Le Président de la République ne présente plus à ce jour de symptômes de la Covid 19” et conformément au protocole sanitaire en vigueur, l’isolement du chef de l’Etat “peut s’arrêter au terme de 7 jours”, relève l’Elysée dans un communiqué.

“Durant la maladie, il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d’actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir”, indique la présidence française.

Et d’ajouter que M. Macron “tient à quelques heures de Noël à rappeler l’importance des gestes barrières, de l’aération des pièces, du port du masque, du lavage régulier des mains et de la limitation du nombre de contacts quotidiens face à cette épidémie”.

La veille, l’Elysée avait indiqué que l’état de santé du président de la République présentait des “signes d’amélioration”, sans pour autant donné plus d’informations sur l’évolution de sa santé.

Pour sa part, le premier ministre, Jean Castex, cas contact de M. Macron, a effectué un nouveau test PCR qui s’est révélé négatif mercredi matin, pouvant ainsi, lui aussi, mettre fin à sa période d’isolement, selon Matignon.

( Avec MAP )