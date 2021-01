France: Nouveau Conseil de défense sanitaire mercredi, un 3è confinement en perspective

Le président français Emmanuel Macron présidera, mercredi prochain, un nouveau Conseil de défense sanitaire consacré à la situation de la pandémie du Covid-19 dans le pays, avec l’instauration d’un 3ème confinement en perspective, rapportent dimanche les médias de l’hexagone.

Pour la presse, une semaine “décisive” s’ouvre pour l’Exécutif, qui sera amené à prendre, à nouveau, des décisions difficiles, dont la mise sous cloche du pays.

Face à la progression de l’épidémie et sous la pression des nouveaux variants britannique et sud-africain du coronavirus, M. Macron pourrait prendre la parole cette semaine pour annoncer la mise en place d’un troisième confinement, comme en mars et octobre derniers, relèvent les médias.

“La décision est sur le point d’être prise”, rapporte le Journal du dimanche (JDD). Les derniers arbitrages pourraient avoir lieu lors du conseil de défense et M. Macron s’exprimerait le soir même ou le lendemain pour annoncer le retour au confinement dès la fin de cette semaine.

Pour ce qui est des restrictions envisagées, la presse évoque un confinement «light» comme celui d’octobre dernier avec, selon le JDD, un éventuel retour de la limitation des déplacements et de la fermeture ou la limitation d’ouverture des commerces «non-essentiels».

Pour sa part, le ministre de la Santé Olivier Véran n’a pas exclu le recours au confinement, dans un entretien avec les lecteurs du Parisien publié samedi.

M. Véran a indiqué qu’il attendait “d’abord d’être fixé sur les effets du couvre-feu”. “On le sera la semaine prochaine. Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment”. “Et cela s’appelle le confinement”, a-t-il dit, ajoutant que “si on voit que le virus se remet à progresser fortement, on ferme”.

La France place de grands espoirs dans les vaccins pour freiner la propagation du coronavirus, avec un peu plus d’un million de personnes désormais vaccinées depuis le début de la campagne vaccinale le 26 décembre dernier.

Malgré une forte accélération de la campagne ces derniers jours, après un démarrage lent, la France demeure encore en retard par rapport à ses voisins européens.

Le ministre de la Santé avait indiqué, jeudi sur TF1, que l’Exécutif compte faire vacciner 70 millions de personnes fin août, conditionnant toutefois cet objectif par la disponibilité des vaccins dans le pays.

Le gouvernement français assure avoir précommandé auprès de différents laboratoires près de 200 millions de doses du vaccin contre le Covid-19, mais les retards de livraisons par les laboratoires inquiètent fortement les autorités sanitaires et risquent de compromettre le déploiement de l’opération.

Selon les derniers chiffres officiels, plus de 3 millions de cas ont été détectés en France depuis le début de la pandémie. Samedi en début de soirée, l’agence Santé publique France a fait état de 23.924 nouveaux cas et de 321 morts ces dernières 24 heures à l’hôpital.

Le nombre de personnes hospitalisées en France pour une infection Covid-19 s’élevait samedi à 25.864, dont 1174 en 24 heures. Parmi ces patients, 2886 étaient admis dans les services de réanimation, contre 2902 vendredi.

Avec MAP