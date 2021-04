France : philanthrope, un couple de retraités débusque les créneaux de vaccination anti-Covid pour personnes âgées et isolées

Un couple de retraités français a réussi la prouesse de trouver pas moins de 830 rendez-vous de vaccination contre le Covid-19, pour les personnes âgées et isolées de sa commune.

Alors que trouver un créneau de vaccination relève du parcours du combattant pour certaines personnes en France, Rosette et François, tous deux âgés de 75 ans et qui habitent à Sauvian, une commune de l’Hérault (Sud), ont décidé de prendre les choses en mains et d’aider, avec le soutien de la mairie, les personnes âgées et isolées de leur commune à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner.

Équipé de deux ordinateurs et à l’aide d’une dizaine de comptes sur Doctolib, une plateforme de prise de rendez-vous médicaux, le couple de retraités traquent toute la journée les rendez-vous encore disponibles. De 6 heures du matin jusqu’à 22 heures le soir, “on part à la pêche aux rendez-vous”, témoigne François auprès de BFMTV.

Pour eux, cette mission est cruciale. Car, dans cette commune de 5600 habitants, “beaucoup de personnes âgées n’ont pas accès à la plateforme Doctolib, puisqu’ils n’ont pas d’ordinateur. Certes, ils ont des téléphones, mais ne savent pas s’en servir”, renchérit Rosette.

“Avec l’aide de la mairie, nous avons décidé de prendre les coordonnées des personnes qui désiraient se faire vacciner. Et en leur donnant les rendez-vous ça leur donnait envie, les amis aussi, de vouloir être vaccinés”, raconte la retraitée.

En un mois et demi, le couple de retraités a réussi à réserver 850 rendez-vous. Une initiative qui leur vaut la reconnaissance des habitants de leur commune et qui a été largement répercutée par les médias du pays.

( Avec MAP )