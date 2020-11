France : Plus de 100.000 contrôles et 5.000 verbalisations pour non-respect du confinement en trois jours

Plus de 100.000 contrôles ont été effectués et 5.000 verbalisations ont été réalisées depuis l’entrée en vigueur du confinement dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Trois jours après l’entrée en vigueur du deuxième confinement, il y a d’ores et déjà eu “plus de 100.000 contrôles” effectués et “5000 verbalisations pour non-respect du confinement”, a indiqué le ministre.

Gérald Darmanin, qui faisait sur BFMTV-RMC un premier point sur le respect des nouvelles restrictions, a indiqué que des consignes ont été adressées aux forces de l’ordre pour renforcer davantage les contrôles à partir de ce lundi, après les vacances de la Toussaint.

Interrogé sur le cas de certains élèves d’une école de police de Nîmes qui ont organisé une fête clandestine la semaine dernière, le ministre a fait savoir qu’ils “seront exclus”. “J’ai vu des images sur les réseaux sociaux, j’ai demandé au Directeur général de la police nationale ce qu’il en était. J’ai pris une position qui consiste à montrer que la règle s’applique à tout le monde, y compris aux policiers, y compris aux élèves policiers”, a indiqué le ministre de l’Intérieur.

“J’attends le rapport du Directeur général de la police nationale pour me dire quels sont les élèves concernés, et ces élèves seront exclus”, a ajouté le ministre, affirmant que l’”on ne peut pas être policier et se moquer des règles que l’on impose aux autres ». « Pour être respecté il faut être respectable. Sur la base de preuve, j’exclurai ces élèves de l’uniforme de la police nationale”, a-t-il assuré.

Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le gouvernement français a décidé de renforcer les mesures restrictives en décrétant un nouveau confinement qui a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi derniers et qui devra durer au minimum quatre semaines.

La France a enregistré dimanche 46.290 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, portant à 1.413.915 le nombre total des contaminations recensées depuis le début de l’épidémie qui a fait 37.019 morts.

( Avec MAP )