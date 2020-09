France: Plus de 80 écoles fermées, des cas de contamination au Coronavirus dans une dizaine d’Universités

Plus de 80 écoles ont été fermées en France depuis le début de la rentrée scolaire, suite à la détection de cas de contamination au Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de l’Éducation nationale.

Un total de “81 établissements sont fermés, un peu plus de 2100 classes sont fermées et on a à peu près 1200 nouveaux cas de Covid-19 d’élèves (…) par rapport à la semaine précédente”, a indiqué Jean-Michel Blanquer dans des déclarations relayées par les médias du pays.

“Des chiffres qui restent très limités”, a tenu toutefois à rassurer le responsable gouvernemental. Ils correspondent à environ “0,13% des écoles et établissements” de France, a-t-il dit.

“La rentrée est bonne. On a réussi à faire une rentrée où tous les élèves et les enseignants sont revenus », s’est encore félicité le ministre de l’Education nationale.

Elle s’est déroulée, selon lui, “de la meilleure manière possible eu égard à la crise sanitaire”.

La ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a pour sa part annoncé des cas de Covid-19, “majoritairement liés à des rassemblements privés” dans une dizaine d’établissements universitaires “alors que certains n’ont pas encore fait leur rentrée”.

Selon les médias du pays, une partie des cours ont été suspendus mardi pour une quinzaine de jours à la Faculté de médecine de Montpellier (sud-est), après qu’une soixantaine d’étudiants ont été testés positifs, à la suite d’une soirée.

L’université de Rennes 1 (ouest) a confirmé 43 cas de Covid-19 parmi les étudiants en médecine, pharmacie et odontologie et décidé de tester 500 autres étudiants cette semaine. Elle a aussi suspendu les cours en présentiel durant sept jours pour les “deuxième et troisième année”, “majoritairement touchés”.

Tout en se disant consciente “du contexte difficile” pour tous ces jeunes “qui ont été privés de lien social”, la ministre Frédérique Vidal a fait appel à leurs “engagement collectif et responsabilité individuelle”.

Mardi, près de 8.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France, alors que 2.713 malades ont été hospitalisés sur les 7 derniers jours et 470 sont admis en réanimation.

A l’heure actuelle, 752 malades se trouvent en réanimation, majoritairement en région parisienne et dans le sud-est.

Vendredi, au terme d’un Conseil de défense entièrement consacré à la pandémie, le Premier ministre français a mis en garde contre une “dégradation manifeste” de la situation épidémiologique avec un virus qui “circule de plus en plus”, relevant que le taux d’incidence de la maladie ne cesse d’augmenter.

Il a également souligné la stratégie de son équipe visant à lutter contre le virus en évitant de devoir “mettre entre parenthèse” la vie quotidienne des Français, l’économie et l’éducation, entre autres.