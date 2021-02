France: Record de créations d’entreprises en 2020 malgré la crise sanitaire

Le nombre total de créations d’entreprises en France en 2020 atteint un nouveau record avec 848.200 créations, soit 4 % de plus qu’en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, selon des estimations de l’Institut national de la statistique (Insee).

Cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d’entreprises individuelles sous le régime du micro-entrepreneur avec une augmentation de 9 %, tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques ont diminué de 13 %, alors que les créations de sociétés demeurent stables.

Les secteurs contribuant le plus à la hausse sont les activités de transports et d’entreposage (+ 22 %), le commerce (+ 9 %) et les activités immobilières (+ 10 %), précise l’Insee, ajoutant qu’à l’opposé, le nombre de créations diminue dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 3 %), l’enseignement (- 8 %) et les autres services aux ménages (- 1 %).

D’après l’institut statistique, les créations s’accroissent dans la plupart des régions, excepté en Corse et en Martinique, ajoutant en outre que hors micro-entrepreneurs, seules 7 % des entreprises ont des salariés au moment de leur création; elles emploient alors 3 salariés en moyenne.

Les créateurs d’entreprises individuelles en 2020 ont en moyenne 36 ans. Parmi eux, quatre sur dix sont des femmes, relève l’Insee.

( Avec MAP )