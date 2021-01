France: Un dessin d’Hergé adjugé à 3,2 millions d’euros, un record mondial

Un dessin de Hergé, projet d’illustration pour la couverture de l’édition originale de l’album de Tintin le “Lotus Bleu” de 1936, a été adjugé, jeudi, à 3,2 millions d’euros frais compris, battant le record mondial d’enchères pour une bande dessinée, a annoncé la maison de vente Artcurial.

“La tension était à son comble dans la salle, sur internet ou au téléphone au moment de cette adjudication historique. Après une bataille d’enchères entre trois téléphones, ce chef-d’oeuvre très convoité s’est finalement envolé à 3.175.400 €/3.842.234 $ frais inclus, acquis par un collectionneur privé”, a indiqué Artcurial dans un communiqué.

Le “Lotus bleu” décroche ainsi le nouveau record du monde pour une oeuvre d’Hergé vendue aux enchères mais également le nouveau record mondial pour une oeuvre originale de Bande Dessinée vendue aux enchères, explique-t-on.

Cette couverture initiale du “Lotus bleu”, la cinquième aventure de Tintin, album qui marqua un tournant dans la carrière de Hergé, est l’une des couvertures les plus évocatives des aventures du petit reporter.

“Grâce à son caractère unique, ce chef-d’œuvre du 9ème art mérite ce record du monde et confirme l’excellente santé du marché de la bande dessinée”, estime Eric Leroy, expert en bandes dessinées.

Suite à sa rencontre avec son nouvel ami Tchang Tchong-Jen, seul personnage réel avec Al Capone à être intégré aux aventures de Tintin, son trait et son style changent et s’affirment, précise Artcurial, qui dit détenir 8 des 10 plus hautes enchères pour une oeuvre d’Hergé, dont le précédent record mondial pour un dessin de Bande Dessinée tous auteurs confondus, décroché le 24 mai 2014 pour les premières pages de garde des albums de Tintin, adjugées 2,6 M€ / 3,6 M$.

Georges Remi, dit Hergé, né le 22 mai 1907 à Etterbeek et mort le 3 mars 1983 à Woluwe-Saint-Lambert, est un auteur de bande dessinée belge, principalement connu pour “Les Aventures de Tintin”, l’une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXᵉ siècle.

Celles-ci débutent le 10 janvier 1929 dans un supplément du journal “Le Vingtième Siècle”, destiné à la jeunesse. Hergé, l’un des premiers auteurs francophones à reprendre le style américain de la bande dessinée à bulles, est considéré comme “le père de la bande dessinée européenne”.

( Avec MAP )