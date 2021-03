France: Un Van Gogh adjugé 13 millions d’euros à Paris

Un tableau de Van Gogh a été adjugé 13 millions d’euros, jeudi à Paris, bien au-dessus de son estimation, ce qui représente un record en France pour le peintre hollandais.

“Scène de rue à Montmartre”, date de 1887 et a été peint pendant le séjour de deux ans Vincent van Gogh dans la capitale française.

Le tableau était répertorié dans les catalogues par des photos en noir et blanc, mais n’était jamais apparu depuis son acquisition par une famille française vers 1920.

La toile a été adjugée pour un montant de 13.091.250 euros, frais inclus, lors d’une vente organisée par la maison de vente aux enchères Sotheby’s France en visio.

En 2017, “Laboureur dans un champs” (1889), peint par Van Gogh dans l’année précédent sa mort, dans sa période provençale, la plus colorée et aussi la plus cotée, avait atteint 81 millions de dollars chez Christie’s à New York.

Sotheby’s et la maison de ventes Mirabaud-Mercier, qui avait découvert “Scène de rue à Montmartre”, avaient montré au public en février ce chef-d’œuvre appartenant à la très rare série de tableaux représentant le mythique Moulin de la Galette.

L’œuvre était conservée depuis un siècle au sein de la même famille française dont l’identité n’a pas été dévoilée.

La toile représente le Moulin à poivre, l’un des moulins de la Galette, derrière des palissades, sur fond de ciel d’hiver bleu-gris. Au premier plan, un couple se promène et deux enfants jouent.

Avec MAP