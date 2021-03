Francophonie : l’ambassade du Maroc à Zagreb participe à plusieurs événements culturels

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie, l’ambassade du Maroc à Zagreb a participé à plusieurs manifestations culturelles, organisées par le groupe des ambassadeurs de la francophonie dans la capitale croate.

L’ambassadeur du Maroc en Croatie, Nour El Houda Marrakchi a donné à cette occasion une série de conférences sur le thème «l’Économie marocaine, 20 ans de transformations», marquées par la participation de plusieurs institutions, notamment des associations croates à caractère culturel, des établissements éducatifs, le collège français de Zagreb et les écoles américaine et allemande.

Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc à Zagreb, ces conférences, organisées en collaboration avec l’Institut français de Croatie, ont été l’occasion de présenter les réformes audacieuses initiées par le Royaume, ses atouts économiques, ses valeurs d’ouverture, de tolérance, de partage et de solidarité, notamment dans le cadre de la coopération sud-sud.

Mme Marrakchi a également mis en exergue l’affirmation du Maroc, au cours des vingt dernières années comme puissance émergente dans le monde et comme acteur économique incontournable sur la scène africaine, se hissant au rang des économies les plus compétitives de la région.

Les conférences ont connu une interaction constructive de l’audience, notamment le jeune public, lequel s’est intéressé spécialement à la composante culturelle du Maroc, dont le caractère unique et exceptionnel, notamment grâce à ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassani enrichies de ses affluents africain, andalous, hébraïque et méditerranéen, a été mis en lumière.

De même, ajoute la même source, à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, l’ambassade a contribué à l’organisation du Grand Quiz Francophone, une compétition interactive sous le thème «Venez découvrir le monde de la francophonie ».

L’ambassade a soutenu cet évènement par une série de questions concernant la diversité culturelle et touristique du Royaume, ainsi que par l’octroi de prix aux gagnants.

Dans le cadre de la semaine du film francophone organisée avec les différentes alliances françaises en Croatie, deux films marocains, “Aida” de Driss Mrini et “les mains rudes” de Mohamed Asli, ont été programmés, notamment dans la ville de Rijeka, Capitale européenne de la Culture en 2020 et dont le mandat a été prolongé par la Commission européenne jusqu’en avril 2021, afin de permettre à la ville de mettre en œuvre les animations prévues et reportées à cause de la crise pandémique.

