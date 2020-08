Fusillade de Jacob Blake: Les Milwaukee Bucks boycottent leur match de NBA

Les Milwaukee Bucks ont boycotté leur match de playoff de la NBA contre les Orlando Magic mercredi après-midi pour protester contre la fusillade de Jacob Blake à Kenosha, au Wisconsin, dimanche.

Le jeu devait commencer à 16H00 heure locale, mais quelques minutes avant le coup d’envoi, les Bucks n’avaient toujours pas pris le court.

“Certaines choses sont plus importantes que le basket-ball”, a tweeté mercredi après-midi Alex Lasry, vice-président senior des Bucks.

“La position prise aujourd’hui par les joueurs et l’organisation montre que nous en avons assez. Trop c’est trop. Le changement doit se produire. Je suis incroyablement fier de nos gars et nous soutenons à 100% nos joueurs prêts à aider et à apporter un réel changement”, a-t-il ajouté.

La NBA et la NBA Players Association ont par la suite annoncé qu’”à la lumière de” la décision des Bucks, deux autres matchs éliminatoires prévus mercredi seraient reportés: un match entre les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder, prévu à 18h30, et un entre les Los Angeles Lakers et Portland Trail Blazers.

La star des Lakers, LeBron James, a en partie tweeté mercredi après-midi: “NOUS DEMANDONS LE CHANGEMENT.”

Jacob Blake, 29 ans, a été grièvement blessé dimanche après-midi après avoir été abattu plusieurs fois dans le dos à bout portant par la police de Kenosha après que des policiers aient répondu à un incident domestique.

L’avocat des droits civils Benjamin Crump, qui représente la famille de Blake, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que Blake était toujours dans un état critique et paralysé de la taille aux pieds. La famille de Blake envisage de lancer une action civile contre le département de police de Kenosha.

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu’il enverrait des officiers fédéraux pour aider avec les émeutes au Wisconsin. Mardi soir, un adolescent blanc de 17 ans a tiré sur trois personnes qui manifestaient à Kenosha, tuant deux d’entre elles. L’adolescent a depuis été arrêté.