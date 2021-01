Célébrer le patrimoine culinaire Marocains qu’il soit amateur ou professionnel, promouvoir la ‎gastronomie en tant qu’outil de développement économique régional et national, tels sont les ‎principes fondamentaux du Festival Gastronomie d’Essaouira, «L’art culinaire marocain ou ‎l’histoire de mille et une saveurs ! ». ‎

Il s’agira ainsi de mettre en valeur les secteurs liés au domaine de la cuisine notamment le ‎tourisme, l’agriculture ou encore la formation, de mettre en valeur les produits gastronomiques ‎ainsi que leur qualité et de soutenir le développement humain en intégrant les femmes au foyer ‎et jeunes filles, ainsi que les lauréats des écoles hôtelières dans l’organisation de cet ‎évènement. Entre autres objectifs de cet événement, il s’agira de promouvoir la région à ‎travers la gastronomie, de faire rayonner les mets de la région à l‘international et de ‎développer la culture des citoyens autour de l’Art de vivre et l’art de consommer.‎

Le Festival Gastronomie d’Essaouira est une occasion pour faire découvrir les produits du ‎terroir, le savoir-faire traditionnel mais aussi pour mettre sous les feux de la eampe, la ‎créativité des chefs, des artisans, et des traiteurs marocains,…‎

Cette grande manifestation culturelle se veut avant tout, un grand rassemblement des ‎marocains résidents à l’étranger, qui ont comme objectif commun la contribution au ‎développement de la Région, et son Rayonnement à l’international. ‎

Fondée sur les valeurs du partage et du vivre-ensemble, cette 1ère édition permettra de mettre à ‎l’honneur à la fois la richesse et la diversité́ des produits, des cuisines, et du savoir-faire des ‎professionnels, passionnés ou amateurs, qui participeront à ̀cette grande fête populaire.‎

Pour sa première édition la Fête de la Gastronomie d’Essaouira, a pris comme theme « L’art ‎culinaire marocain ou l’histoire des mille et une saveurs» !‎

Repas, dégustations, exposition, visites de lieux d’exception… Des évènements de toutes ‎sortes seront organisés pour permettre à chacun de participer à ce grand Festival de la ‎Gastronomie.‎