Gaz Butane/Sucre: Allègement de la charge de compensation à fin septembre

La charge de la subvention du gaz butane et du sucre relative aux neuf premiers mois de 2020 a diminué à 9,083 milliards de dirhams (MMDH) contre 9,773 MMDH lors de la même période de l’année dernière, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation.

Dans le détail, la charge de la subvention du gaz butane s’est élevée à fin septembre 2020 à 6,622 MMDH contre 7,136 MMDH à la même date de l’année 2019, soit une diminution de 7%, indique la même source qui explique cette baisse par le repli des cours du gaz butane et de la subvention unitaire de 13% au cours de cette période.

La charge de compensation du sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, relative aux neuf premiers mois de l’année 2020 a connu également une diminution de 7% comparée à la même période de l’année dernière, selon le Bulletin. Ainsi, cette charge s’est élevée à 2,461 MMDH pour la période allant du mois de janvier à septembre 2020 contre 2,637 MMDH lors de la même période en 2019.

En outre, la Caisse de compensation souligne que le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin octobre 2020, a atteint près de 6,9 MMDH, dont 5 MMDH pour le gaz butane et 1,9 MMDH pour le sucre.

Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et du sucre, arrêtés à la même période, s’élèvent, de leur côté, à 5,7 MMDH dont plus de 3,98 MMDH pour le gaz butane et 1,71 MMDH pour le sucre.

( Avec MAP )