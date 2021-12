Gaz de Tendrara : Sound Energy et l’ONEE concluent un accord de 10 ans

La société britannique Sound Energy a annoncé, le 30 novembre 2021, la conclusion d’un accord (GSA) avec l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) de vente et d’achat de gaz naturel de la concession de Tendrara à l’Est du Maroc, pour une durée de 10 ans.

L’accord, annoncé par Sound Energy, s’ajoute à un accord conditionnel de vente de gaz naturel liquéfié de phase 1 TE-5 Horst, conclu avec Afriquia Gaz, le 29 juillet 2021.

En vertu du nouvel accord, Sound Energy et les partenaires de Tendrara JV se sont engagés à produire, traiter et livrer le gaz de la concession de Tendrara, conformément aux spécifications de l’ONEE, au gazoduc Maghreb-Europe (GME) reliant l’Algérie à l’Espagne et traversant le Maroc. Le volume contractuel annuel atteint près de 350 millions de m3 de gaz naturel par an pendant une période de 10 ans, avec un volume annuel de prise ou de paiement de 300 millions de m3.

Le GSA comprend un prix unitaire fixe pour le volume annuel de 0,3 Gm3 par an (environ 29,0 MMscf/j ou une quantité minimale d’énergie d’environ 10,5 millions de MMbtu par an à livrer au point de vente), ce qui se traduira par un revenu brut attribuable à la concession de Tendrara (100%) tels qu’envisagés dans le protocole d’accord initial contraignant entre les parties annoncé par la Société le 30 octobre 2019.

L’accord est conditionné, entre autres, à :

L’octroi de toutes les autorisations et permis nécessaires pour la construction des installations de gaz de la Phase 2

L’approbation finale de la décision d’investissement, lorsqu’elle est prise, par les Tendrara JV Partners, Ministères marocains de la Transition, de l’Énergie et du Développement durable et de l’Économie et des Finances ;

La conclusion par les Partenaires JV de Tendrara d’un accord d’interconnexion avec l’opérateur du Pipeline GME, et le début des travaux, pour le raccordement de la Concession de Production de Tendrara au Pipeline.

Les conditions de la GSA doivent être remplies dans les 90 jours suivant la signature, mais une prolongation est autorisée avec le consentement de toutes les parties.