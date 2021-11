GB/Bâtiment: L’installation de bornes pour véhicules électriques sera obligatoire dès 2022

Les nouveaux bâtiments résidentiels, les lieux de travail et les grands commerces comme les supermarchés seront tenus, en vertu d’une nouvelle législation, d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques à partir de 2022, a annoncé lundi le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

« L’Angleterre sera le premier pays au monde à imposer de telles règles de construction, donnant ainsi le coup d’envoi à une décennie de livraison de centaines de milliers de points de recharge, tout en créant de nouveaux emplois verts dans le pays« , a indiqué M. Johnson dans son allocution devant la Confédération britannique de l’Industrie (CBI).

Jusqu’à 145.000 points de recharge supplémentaires seront installés chaque année en Angleterre grâce à cette réglementation, à l’approche de 2030, date à laquelle la vente de nouvelles voitures à essence et diesel prendra fin au Royaume-Uni, a-t-il précisé, notant que cette mesure viendra étoffer l’offre actuelle qui s’élève à plus de 250.000 bornes à domicile et sur les lieux de travail.

La recharge s’effectuant en grande partie à domicile, les citoyens auront accès à de nouvelles propriétés déjà prêtes pour les véhicules électriques, tout en veillant à ce que les stations de recharge soient facilement disponibles dans les nouveaux magasins et sur les lieux de travail à travers le Royaume-Uni, a-t-il détaillé. Le but étant de rendre le ravitaillement en carburant aussi facile que celui d’une voiture à essence ou diesel aujourd’hui, a assuré M. Johnson. Outre les nouvelles habitations et les bâtiments non résidentiels, ceux qui font l’objet de rénovations à grande échelle et qui disposent de plus de 10 places de parking seront tenus d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques.

« Le gouvernement ira plus loin pour faciliter et simplifier le passage à l’électrique en introduisant des moyens de paiement plus simples, comme le paiement sans contact, à tous les nouveaux points de recharge rapide« , a-t-il poursuivi. Dans son allocution lors de la conférence annuelle de la CBI, le premier ministre a tenté d’expliquer comment le Royaume-Uni peut créer un avantage de premier plan dans la plus grande transformation de l’économie mondiale depuis 200 ans, si les secteurs public et privé travaillent ensemble pour saisir les opportunités qu’offre le passage aux énergies propres pour atteindre la neutralité carbone.

( Avec MAP )