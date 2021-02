GB : Boris Johnson promet une première dose d’un vaccin anti-Covid à tous les adultes d’ici fin juillet

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis à tous les adultes au Royaume-Uni de recevoir une dose d’un vaccin anti-Covid-19 d’ici fin juillet 2021, dans le cadre de la campagne de vaccination massive lancée dans le pays depuis le 08 décembre.

“Atteindre 15 millions de vaccinations a été une étape importante – mais il n’y aura pas de relâchement, et je veux voir le déploiement aller plus loin et plus vite dans les semaines à venir”, a déclaré le dirigeant conservateur dans un communiqué rendu public dimanche.

“Le but est de faire bénéficier l’ensemble de la population adulte d’une une première injection d’ici fin juillet, dont tous les plus de 50 ans d’ici mi-avril”, a ajouté la même source.

Pays européen le plus avancé en termes de vaccination contre le coronavirus, le Royaume-Uni s’était fixé comme objectif de vacciner toute la population adulte d’ici septembre.

Après avoir tenu son objectif ambitieux d’offrir avant la mi-février un vaccin aux quatre premières catégories de personnes les plus vulnérables dont les personnes âgées de plus de 70 ans et le personnel soignant, soit 15 millions de personnes, le Premier ministre britannique s’apprête à annoncer lundi sa feuille de route pour un déconfinement “prudent et irréversible” à partir du 08 mars.

Avec la chute du nombre des contaminations et des hospitalisations, l’avancement du programme de vaccination fait espérer aux Britanniques une fin rapide des mesures restrictives qu’ils subissent depuis des mois.

Avec MAP