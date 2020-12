GB : une nouvelle souche plus transmissible de Covid-19 pousse le gouvernement à reconfiner le sud de l’Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, samedi, le reconfinement à nouveau de plusieurs parties du Sud de l’Angleterre, y compris Londres, soumise au niveau le plus élevé des restrictions, en raison de la parution d’une nouvelle souche plus transmissible de Covid-19.

Intervenant lors d’une conférence de presse, le dirigeant conservateur a balayé les plans de la majorité des Britanniques pendant Noël en annonçant un durcissement plus drastique des restrictions dès dimanche, en vue de faire face à la flambée des cas de contamination ces dernières semaines.

“Il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus”, qui se transmet “bien plus facilement”, a-t-il expliqué, notant que rien ne montre encore si cette variante “est plus mortelle ou qu’il cause une forme plus sévère de la maladie”.

Par ailleurs, les habitants de Londres et du sud-est de l’Angleterre seront placés sous un nouveau niveau d’alerte, le quatrième et le plus élevé. Ils seront ainsi interdits de voyager dans d’autres villes de l’Angleterre et de ne pas quitter leurs foyers sauf pour le travail ou pour faire de l’exercice.

Les commerces non essentiels devront également garder portes closes, mettant un terme aux achats de Noël de dernière minute, alors que les cafés, restaurants, cinémas et musées sont déjà fermés depuis le weekend dernier.

Aussi, les rassemblements de familles pendant Noël seront presque interdits dans les zones observant le niveau le plus élevé des restrictions, alors qu’ils seront limités à une rencontre de deux familles au lieu de trois dans les autres parties du pays.

(avec MAP)