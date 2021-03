Généralisation du service de Paiement Électronique multicanal auprès de Marsa Maroc

Poursuivant sa démarche de simplification et de digitalisation de ses services et dans le cadre de la généralisation du service de paiement électronique auprès de l’ensemble de la communauté du commerce extérieur, PORTNET S.A. a mis en place le service de paiement électronique multicanal, via PortNet pour le compte de Marsa Maroc.

Cette solution permet aux opérateurs économiques de régler, via la plateforme communautaire de paiement multicanal PortNet, les factures relatives aux prestations rendues par l’opérateur de manutention MARSA MAROC leur garantissant ainsi, une rapidité de traitement de leurs opérations grâce à un échange électronique sécurisé des données de facturation et de paiement connecté en temps réel avec les systèmes d’informations de Marsa Maroc.

Cette solution offre aux clients de Marsa Maroc un nouveau portail de e-paiement en plus de celui qui est proposé sur le site web de Marsa Maroc. Ce service contribuera à la facilitation et la fluidification des opérations d’import-export, l’accélération des procédures et la réduction des délais de séjour des marchandises au port permettant la réduction des coûts de transit.

Ce service permet aux opérateurs économiques de payer leur facture 24/24h et 7jours/7, leur évitant ainsi de se déplacer et contribuant à supprimer les files d’attente.

Pour plus de détails concernant le mode opératoire de cette solution digitale, un guide d’utilisation est disponible sur les sites internet de PortNet et de Marsa Maroc.

A propos de PortNet :

Le Guichet Unique PortNet est un outil au service de la compétitivité de l’économie nationale et des opérateurs du commerce international. Sa spécificité réside dans le fait qu’il est un système ouvert sur toutes les entreprises et cible toutes les procédures qui peuvent intéresser l’opérateur économique et servir sa compétitivité. Il a été généralisé à tous les ports commerciaux gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) ainsi qu’aux autres processus du commerce extérieur dans toutes ses composantes aéroportuaire, régalienne, logistique et financière.

PORTNET S.A. compte à ce jour plus de 55 000 usagers et 120 services en ligne, un chiffre qui ne cessera de croître et dont l’objectif ultime est la simplification, la dématérialisation et la digitalisation de bout en bout de la chaîne du commerce international.

Outre l’amélioration de la compétitivité, le déploiement d’un tel service est venu répondre aux besoins de bonne gouvernance et de développement économique. Les retombées sont visibles au Maroc qui a gagné de 2012 à aujourd’hui 42 places dans le Doing Business sur l’axe « commerce transfrontalier ». La finalité étant d’apporter des solutions adéquates aux différentes problématiques tout en satisfaisant les attentes des acteurs publics et privés opérant dans l’écosystème portuaire.

A propos de Marsa Maroc :

Marsa Maroc est un opérateur portuaire multi-trafic, occupant la place de leader national de l’exploitation portuaire, avec une présence significative dans l’ensemble des ports de commerce du Royaume.

Mue par le souci permanent de la qualité de service, et grâce à ses ressources humaines qualifiées et à son parc d’équipements performants, Marsa Maroc s’emploie à offrir aux importateurs, exportateurs et compagnies maritimes des prestations aux meilleurs standards internationaux dans l’ensemble de ses sites opérationnels. Le Groupe est également engagé depuis sa création dans un processus de développement dans le but de participer activement à l’amélioration de la performance logistique du Maroc.