Gestion de l’épargne: La CDG maintient la certification ISO 9001 version 2015

L’activité gestion de l’épargne de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a maintenu la certification ISO 9001 version 2015 de son système de management de la qualité, suite à l’audit de renouvellement mené par le cabinet international de certification TUV Rheinland, dont le périmètre couvre principalement les activités consignations, professions juridiques, fonds institutionnels, prestations bancaires, fonds d’entraide familiale et le management des réseaux.

Ce renouvellement de certification confirme l’engagement du Groupe CDG dans l’amélioration continue de ses processus, garantissant ainsi à l’ensemble de ses clients et parties prenantes des prestations aux meilleurs standards internationaux, tout en mettant en avant le caractère innovant de ses offres et services, indique la CDG dans un communiqué.

Les orientations de la politique qualité de l’activité de gestion de l’épargne s’insèrent dans la vision du Groupe en matière d’excellence opérationnelle, de surveillance consolidée des risques et de satisfaction clients, précise la même source.

Forte de son expertise dans sa mission de mobilisation et de sécurisation de l’épargne au service de l’intérêt général, cette certification est une reconnaissance supplémentaire des efforts engagés depuis plusieurs années par la CDG dans l’accompagnement du développement économique du pays et vient consolider davantage son rôle de tiers de confiance, fait savoir le communiqué.

Métier originel de la CDG, la gestion de l’épargne a pour mission de centraliser, mobiliser et sécuriser l’épargne de long terme et la mettre à la disposition du groupe qui joue un rôle d’investisseur institutionnel au service de l’intérêt général. Au-delà du caractère réglementé et d’intérêt général, la gestion de l’épargne se positionne aujourd’hui en tant que pilier fondamental de la nouvelle stratégie à horizon 2022 du Groupe CDG et s’inscrit dans sa vocation d’accompagnement des services de l’Etat dans leur transformation en proposant des solutions adaptées et des services associés de qualité.

( Avec MAP )