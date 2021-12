Gestion des déchets ménagers : Un investissement d’environ 21 MMDH à fin 2021

Le volume des investissements alloués au Programme national des déchets ménagers (PNDM) s’est élevé à près de 21 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2021, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

Le ministère a contribué avec 3 MMDH à cet investissement, a précisé Mme Benali en réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur la gestion et le traitement des déchets selon les normes internationales, faisant savoir que le secteur de la gestion des déchets a connu une évolution importante mais qu’il reste encore beaucoup à faire notamment en matière des décharges anarchiques.

Le ministère, a-t-elle affirmé, œuvre pour le lancement de plusieurs programmes relatifs à la réhabilitation de l’environnement, à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre la pollution.

Dans ce cadre, Mme Benali a indiqué que son département a mobilisé quelque 47 millions de dirhams pour la réalisation de l’étude de faisabilité de projets de gestion des déchets, la préparation des dossiers des appels d’offres relatifs aux centres d’enfouissement et de revalorisation professionnelle des déchets et la fermeture des décharges anarchiques et ce, dans le cadre du programme de soutien, d’accompagnement et d’assistance technique aux collectivités territoriales.

Le PNDM vise, entre autres objectifs, à augmenter le rythme de la collecte professionnelle des déchets, à doter tous les centres urbains de décharges contrôlées, à réhabiliter les décharges non contrôlées et à professionnaliser la gestion de ce secteur notamment à travers la gestion déléguée.

(Avec MAP)