Giuliani positif au Covid-19, le cercle de Trump une nouvelle fois touché

Donald Trump a annoncé dimanche que son avocat personnel Rudy Giuliani était positif au Covid-19, dernier en date des nombreux membres du cercle rapproché du président américain à être frappé par le virus.

M. Giuliani, 76 ans, aurait été hospitalisé à Washington, selon le New York Times et la chaîne ABC.

Cette annonce survient alors que les Etats-Unis sont confrontés à une flambée de l’épidémie sans précédent.

Washington, Pennsylvanie, Géorgie, Michigan: depuis un mois, Rudy Giuliani sillonnait les Etats-Unis, sans masque, pour contester la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre.

C’est d’ailleurs en dénonçant une nouvelle fois ce résultat que le président républicain a annoncé dimanche que son avocat était malade.

“Remets-toi vite Rudy, nous poursuivrons la tâche!!!”, a ajouté M. Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite, annoncée le 7 novembre par les grands médias américains.

Le fils de l’avocat, Andrew Giuliani, a indiqué sur Twitter que son père “se repose, reçoit d’excellent soins et se sent bien”. Andrew Giuliani, qui travaille à la Maison Blanche, avait été infecté par le virus le mois dernier.

Rudy Giuliani a lui-même tweeté dimanche. “Je reçois de très bons soins et je me sens bien”, a-t-il écrit. “Je récupère rapidement et je me tiens au courant de tout”.

L’équipe juridique de Donald Trump a déclaré dans un communiqué que M. Giuliani avait été testé négatif par deux fois avant son dernier déplacement en date. “Il n’a ressenti aucun symptôme et n’a pas été testé positif au Covid-19 jusqu’à plus de 48 heures après son retour” de ce déplacement, indique le communiqué.

( Avec AFP )