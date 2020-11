Glovo Maroc change de patron  

Du changement à la tête de Glovo. Le spécialiste de la livraison a annoncé la nomination de Toni Pérez en tant que nouveau directeur général au Maroc.

Toni Pérez prend ainsi la tête de l’entreprise derrière application qui permet de commander, livrer et envoyer n’importe quel produit en quelques minutes. Ainsi, il aura pour mission de « poursuivre la stratégie de croissance de Glovo et d’accélérer son développement dans une perspective à la fois durable et citoyenne ». Il accompagnera par ailleurs la croissance de l’écosystème Glovo au Maroc et de ses enseignes partenaires, indique un communiqué.

Entré à Glovo en 2017, le nouveau DG a effectué sa carrière à Barcelone en tant qu’analyste des opérations globales avant de s’impliquer dans le développement à l’international, et notamment le lancement de Glovo au Maroc. Il a ensuite dirigé les opérations de l’entreprise dans la région EEMEA. Auparavant, il a acquis une expérience approfondie dans le marketing digital auprès d’Accenture en Espagne.

Sa parfaite connaissance du marché marocain et sa maîtrise de l’expérience client et de l’univers numérique seront de nature à insuffler à Glovo une nouvelle dynamique, où les maîtres-mots seront la qualité de service, l’innovation et la responsabilité.

Toni Pérez est diplômé de l’Université Polytechnique de Catalogne et titulaire d’un master de l’Université Nationale des Sciences et Technologies de Taiwan (Taiwan Tech).