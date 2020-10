Google met sa technologie au service de la presse

Le géant américain Google a annoncé le lancement de la plateforme « Journalist studio » composée de plusieurs outils qui ont été développés pour faciliter le travail des journalistes.

En se basant sur l’intelligence artificielle et le machine Learning, Google en collaboration avec les rédactions partenaires, a apporté des solutions techniques pour permettre aux journalistes d’effectuer leur travail plus efficacement.

“Comment les reporters peuvent-ils se concentrer davantage sur leur travail essentiel : trouver le sujet, le rapporter et le rédiger ? Notre équipe chez Google a passé les deux dernières années à travailler en collaboration avec les rédactions pour aider à résoudre ce problème”. explique, Megan H. Chan, chef de l’écosystème news chez Google.

« À quoi cela ressemblerait-il si nous mettions le meilleur de la technologie de recherche, d’intelligence artificielle et de machine Learning de Google entre les mains des journalistes ? », s’interroge M. Chan.

La suite « Journalist sudio » se compose de Dataset Search, un moteur de recherche pour trouver des données, FactCheck Explorer pour vérifier la véracité d’une information, Flourish pour transformer les données en infographies, ou encore Google Trends.

Aussi, le géant américain a saisi l’occasion de l’annonce de la suite « journalist studio » pour présenter deux nouveaux outils : Pinpoint et The Common Knowledge.

Pinpoint aide les journalistes à parcourir rapidement des centaines de milliers de documents en identifiant et en organisant automatiquement les personnes, organisations et lieux les plus fréquemment mentionnés.

L’outil permet d’utiliser la recherche Google et Knowledge Graph, la reconnaissance optique des caractères et les technologies de synthèse vocale pour rechercher dans des fichiers PDF, des images, des notes manuscrites, des e-mails et des fichiers audios numérisés.

Le second outil dévoilé par la firme s’appelle « The Common Knowledge », et il est disponible en bêta. « The Common Knowledge project est une nouvelle façon pour les journalistes d’explorer, de visualiser et de partager des données sur des problèmes importants dans leurs communautés locales ».

L’outil permet aux journalistes de créer des graphiques interactifs à partir de milliers de points de données, de les intégrer dans leurs articles et de les partager sur les réseaux sociaux.

Google montre une fois de plus sa volonté à aider les professionnels des médias. « Journalist studio » vient s’ajouter News Showcase, un outil fourni aux médias pour mettre en avant des articles à forte valeur ajoutée.

( Avec MAP )