Gouvernement vert : L’AMEE participe à la réunion inaugurale de l’Initiative lancée par les Etats-Unis et le Canada

L’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique (AMEE) a participé à la réunion inaugurale de l’Initiative pour un gouvernement vert (GGI), co-organisée par les Etats-Unis et le Canada.

Ce forum auquel ont pris part 55 pays d’Asie, d’Afrique, des Amériques et d’Europe, a servi d’occasion pour présenter les contours de la nouvelle stratégie et inciter les gouvernements à rendre leurs activités plus respectueuses de l’environnement pour s’attaquer au changement climatique, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué diffusé à l’issue de la réunion tenue en début de semaine.

A cette occasion, le directeur général de l’AMEE, Saïd Mouline, a présenté le programme d’écologisation des activité du gouvernement au Maroc, en soulignant l’importance d’une politique proactive pour des opérations gouvernementales durables et résilientes, peut-on lire dans le communiqué.

M. Mouline a également mis en avant le rôle important d’une agence dédiée à cet effet, tout en partageant les leçons apprises sur le financement de ces actions, a ajouté la même source.

De son côté, le directeur exécutif du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Nick Xenos a fourni plus de détails sur les activités et les ambitions de la nouvelle initiative et a donné l’exemple de la Stratégie d’écologisation du gouvernement de son pays.

Le responsable du développement du Conseil de la qualité de l’environnement de la Maison-Blanche, Andrew Mayock, a exposé, pour sa part, les objectifs de la GGI et donné des exemples de sujets que cette stratégie pourrait explorer davantage avant de présenter les grandes lignes du prochain plan fédéral de durabilité des États-Unis.

M. Mayock a conclu la réunion en relevant l’engagement affiché par les participants, tout en présentant les prochaines étapes destinées à aider à définir l’orientation future de l’initiative d’écologisation des gouvernements. Un calendrier de réunions trimestrielles a été en outre établi pour maintenir la dynamique de collaboration au sein de ce forum.

Lancée par les gouvernements des États-Unis et du Canada en avril 2021, l’Initiative pour un gouvernement plus vert permet aux pays d’échanger des informations, de promouvoir l’innovation et de partager les meilleures pratiques afin d’écologiser les opérations gouvernementales et de contribuer au respect des engagements de l’Accord de Paris.

Entre autres recommandations pour atteindre ces objectifs, l’accent est mis sur le recours à des sources d’énergie plus propres, en optant pour des véhicules zéro émission, en écologisant les achats et en mettant en place des infrastructures vertes et résilientes.

Avec MAP