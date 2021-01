Grand Théâtre d’Al Hoceima: vers un professionnalisme artistique et une promotion de la créativité

Le Grand Théâtre d’Al Hoceima constitue l’un des projets importants et structurants lancés dans la province, qui joue un rôle crucial dans la promotion de la pratique artistique et la mise en valeur des compétences créatives des jeunes de la ville dans les différents domaines artistiques.

Cette structure culturelle, réalisée dans le cadre du programme de développement spatial “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit”, que SM le Roi Mohammed VI a lancé en 2015, contribuera à la promotion de l’offre culturelle et au soutien de la dynamique culturelle et artistique au niveau de la province.

Réalisé sur une superficie totale de 7.000 m2 et pour une enveloppe budgétaire d’environ 74 millions de dirhams (MDH), cet édifice culturel, conçu selon les normes architecturales les plus avancées, se caractérise par une beauté distinguée et un style architectural authentique et unique.

Il comprend un conservatoire de musique et plusieurs installations culturelles, qui constituent un véritable espace pour les jeunes de la province, leur permettant de développer leurs compétences créatives, et une échappatoire pour les habitants de la province.

Selon la Direction provinciale de la culture d’Al Hoceima, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (Département de la culture) veille à renforcer l’adhésion des jeunes à la pratique culturelle et à les encourager à développer l’esprit de citoyenneté, ainsi qu’à mettre en valeur leurs compétences de créativité et à promouvoir la culture nationale, à travers ses différents affluents.

Ainsi, les habitants de la province attendent avec impatience l’achèvement de cette structure, qui comprend également une grande salle de spectacle d’une capacité de 500 places, en plus de deux salles de formation.

S’agissant du conservatoire de musique, il comprend 4 salles pour les cours de solfège, 8 salles pour l’apprentissage de différents instruments de musique, un studio d’enregistrement, une salle de chorégraphie, une bibliothèque musicale et d’autres espaces, visant à promouvoir la scène culturelle d’Al Hoceima.

Compte tenu de ses nombreuses installations, le Grand théâtre d’Al Hoceima contribuera au développement de la scène culturelle au niveau de la province et à la promotion de la diversité culturelle, a expliqué Omayma Abercha, de la Direction provinciale de la Culture à Al Hoceima.

La province d’Al Hoceima connait également la réalisation du Centre culturel d’Imzouren, érigé sur une superficie de 2.100 m2 pour une enveloppe budgétaire d’environ 23 MDH, a précisé Mme Abercha.

Ce projet comporte, entre autres, une salle de spectacle de 210 places, un espace d’exposition de créations artistiques et d’art plastique, deux salles de lecture et une salle d’informatique.

De son côté, l’acteur culturel et théâtral, Fouad El Bannoudi, a estimé, dans une déclaration à la MAP, que les projets culturels en cours de réalisation apporteront apporteront de la valeur ajoutée à la province d’Al Hoceima et contribueront à alléger la pression sur la Maison de la culture Moulay El Hassan, qui abrite de nombreuses activités et rencontres culturelles et artistiques tout au long de l’année.

Ces installations culturelles, dont quelque unes ont été réalisées, tandis que d’autres sont en cours d’achèvement, contribueront au côté de la Maison de la culture Moulay El Hassan au renforcement de la dynamique culturelle dans la province et à consolider l’offre théâtrale, artistique et culturelle, a fait savoir M. El Bannoudi.

Il a, à cet égard, souligné la nécessité de déployer des ressources humaines qualifiées et compétentes, afin de garantir le bon fonctionnement de ces structures et de fournir aux usagers des services dans les meilleures conditions.

Ces structures culturelles importantes viennent ainsi donner une forte impulsion à la scène culturelle au niveau de la province d’Al Hoceima et des zones avoisinantes, et constituer une véritable échappatoire aux habitants et un espace pour développer les compétences créatives que recèle la province.

(Par Azzelarab MOUMENI de l’agence MAP)