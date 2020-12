Gratuité du vaccin contre la covid-19 : M. El Otmani salue un “geste Royal généreux”

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué les Hautes Instructions que SM le Roi Mohammed VI a données au gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre l’épidémie de la COVID-19 au profit de tous les Marocains, louant un “geste Royal généreux” et une “Haute sollicitude” du Souverain.

Lors du conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, M. El Otmani a relevé que cette décision s’inscrit dans le cadre des Hautes orientations Royales pour la bonne gestion de la lutte contre la pandémie et intervient dans le sillage des Hautes instructions de SM le Roi en vue du lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre la Covid-19 et de la mise à disposition du vaccin pour tous les Marocains, comme moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maîtrise de sa propagation, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Le gouvernement, a assuré M. El Otmani, oeuvre à l’exécution des Instructions Royales en coordination avec les secteurs concernés, notamment les ministères de la Santé et de l’Intérieur en plus des autres intervenants, le but étant de définir une stratégie de vaccination, de gérer l’acquisition du vaccin et sa distribution de manière sécurisée dans toutes les régions du Maroc, en réunissant toutes les conditions nécessaires au succès de cette importante opération.

L’opération de vaccination, a-t-il insisté, requiert la synergie des efforts de tous, responsables, professionnels et citoyens, ajoutant que les “membres du gouvernement sont en première ligne parmi les intervenants concernés par ce chantier national”.

“Nous avons le même objectif : assurer le succès de la vaccination car l’aboutissement de cette opération préservera la santé et la sécurité des citoyens”, a conclu le chef du gouvernement.

( Avec MAP )