Grèce : Des réfugiés de Moria transférés vers un nouveau camp provisoire

Les éléments de la police grecque ont poursuivi, très tôt ce jeudi, l’opération de transfert de milliers de migrants de l’île de Lesbos depuis l’incendie du camp de Moria vers un nouveau camp provisoire.

L’opération, visant la protection de la santé publique, a débuté vers 07h00 locales (05H00 GMT) avec la participation de 70 agent de police, ont indiqué les médias locaux citant une source de police.

Selon les mêmes sources, le nouveau camp provisoire, situé près du port de Mytilène, sur la même île de Lesbos, est prêt à accueillir au moins 5.000 réfugiés, soulignant que le transfert des migrants sera achevé dans quelques jours.

Des incendies ont ravagé le camp de Moria, le plus grand d’Europe, où vivaient près de 12.700 personnes, soit quatre fois plus que sa capacité initiale. L’incendie a laissé plus de 11.000 personnes, dont des milliers d’enfants, sans abri.